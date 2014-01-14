代码库部分
ReverseSymbol - MetaTrader 5脚本

本指标与实时变化行情和反转镜像协同工作。

技术和自定义指标可应用于逆转的交易工具，允许这样做。

输入参数:

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input color BidColor=Red;                 // 卖价线颜色
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // 卖价线风格
input int IndicatorDigits=3;             // 指标显示精度格式
input double ratio=1.0                   // 补偿系数

最后一个输入参数 ratio 只是一个比例，收到的蜡烛条参数必须乘以它，以便让它们的价值符合正常的认知范围。举个实例，观察金融资产的价格范围 0,001，可不是十分方便。如果我们将这个值乘以 1000，则最终值及它的变化就很容易分析。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/643

