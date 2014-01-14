ReverseSymbol

请观看如何免费下载自动交易
本指标与实时变化行情和反转镜像协同工作。
技术和自定义指标可应用于逆转的交易工具，允许这样做。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input color BidColor=Red; // 卖价线颜色 input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // 卖价线风格 input int IndicatorDigits=3; // 指标显示精度格式 input double ratio=1.0 // 补偿系数
最后一个输入参数 ratio 只是一个比例，收到的蜡烛条参数必须乘以它，以便让它们的价值符合正常的认知范围。举个实例，观察金融资产的价格范围 0,001，可不是十分方便。如果我们将这个值乘以 1000，则最终值及它的变化就很容易分析。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/643
