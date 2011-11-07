Ставь лайки и следи за новостями
ReverseSymbol - индикатор для MetaTrader 5
2908
Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени зеркально "перевернутым" (1/X) торговым инструментом.
На данный перевернутый торговый инструмент можно навешивать технические и пользовательские индикаторы, которые позволяют это делать.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input color BidColor=Red; // Цвет линии Bid input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // Стиль линии Bid input int IndicatorDigits=3; // Формат точности отображения индикатора input double ratio=1.0; // Поправочный коэффициент
Последний входной параметр ratio - это просто коэффициент, на который следует умножить полученные параметры свечи, чтобы их значения в итоге находились в пределах нормального восприятия. Например, бывает не очень удобно воспринимать цену финансового актива, находящуюся в пределах 0,001. Если это значение домножить на 1000, то итоговая величина и её изменения гораздо более легко воспринимаются.
