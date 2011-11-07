Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени зеркально "перевернутым" (1/X) торговым инструментом.



На данный перевернутый торговый инструмент можно навешивать технические и пользовательские индикаторы, которые позволяют это делать.

Входные параметры:



input color BidColor=Red; input ENUM_LINE_STYLE BidStyle= STYLE_SOLID ; input int IndicatorDigits= 3 ; input double ratio= 1.0 ;

Последний входной параметр ratio - это просто коэффициент, на который следует умножить полученные параметры свечи, чтобы их значения в итоге находились в пределах нормального восприятия. Например, бывает не очень удобно воспринимать цену финансового актива, находящуюся в пределах 0,001. Если это значение домножить на 1000, то итоговая величина и её изменения гораздо более легко воспринимаются.