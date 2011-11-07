CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ReverseSymbol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2908
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени зеркально "перевернутым" (1/X) торговым инструментом.

На данный перевернутый торговый инструмент можно навешивать технические и пользовательские индикаторы, которые позволяют это делать.

Рис.1 Индикатор ReverseSymbol

Входные параметры: 

//+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input color BidColor=Red;                // Цвет линии Bid
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // Стиль линии Bid
input int IndicatorDigits=3;             // Формат точности отображения индикатора
input double ratio=1.0;                   // Поправочный коэффициент

Последний входной параметр ratio - это просто коэффициент, на который следует умножить полученные параметры свечи, чтобы их значения в итоге находились в пределах нормального восприятия. Например, бывает не очень удобно воспринимать цену финансового актива, находящуюся в пределах 0,001. Если это значение домножить на 1000, то итоговая величина и её изменения гораздо более легко воспринимаются.

Multi RSI Multi RSI

Восемь технических индикаторов RSI (Relative Strength Index) на одном графике.

RSI Strike RSI Strike

Отображение точек пересечения индикаторов RSI (Relative Strength Index) различных периодов.

IncStochasticOnArray IncStochasticOnArray

Класс CStochasticOnArray предназначен для расчета значений индикатора Stochastic по индикаторным буферам.

IncAMAOnArray IncAMAOnArray

Класс СAMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора AMA (Adaptive Moving Average) по индикаторным буферам.