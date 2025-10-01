Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
VGridLine Quotidiano - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 14
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore è progettato per visualizzare una griglia temporale verticale con un passo di un giorno sul grafico di un'attività finanziaria.
Figura 1. Indicatore VGridLine_Daily
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // Nome della linea input color Line_Color=Magenta; // Colore della linea input STYLE Line_Style=SOLID_; // Stile dell'immagine della linea input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Spessore della linea input bool SetBackground=true; // Visualizzazione di sfondo delle linee input uint LinesTotal=10; // Numero di righe della cronologia input uint FutureTotal=1; // Numero di righe su una storia futura vuota
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/618
Settimanale VGridLine
Griglia temporale verticale con incrementi di una settimana.RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector
A simple yet effective RSI indicator that monitors overbought and oversold conditions on any symbol and timeframe. Sends instant alerts via pop-up and mobile notifications when RSI crosses your defined thresholds.
VGridLine_Intraday X4
Griglia oraria verticale con incrementi di quattro ore.Griglia semplice
Simple_Grid è la "griglia" più semplice di EA.