Indicatori

VGridLine Quotidiano - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
L'indicatore è progettato per visualizzare una griglia temporale verticale con un passo di un giorno sul grafico di un'attività finanziaria.

Fig.1. Indicatore VGridLine_Daily

Figura 1. Indicatore VGridLine_Daily

Parametri di ingresso dell'indicatore:
 
//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // Nome della linea
input color Line_Color=Magenta;              // Colore della linea
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // Stile dell'immagine della linea
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // Spessore della linea
input bool SetBackground=true;               // Visualizzazione di sfondo delle linee
input uint LinesTotal=10;                    // Numero di righe della cronologia
input uint FutureTotal=1;                    // Numero di righe su una storia futura vuota

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/618

