CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ColorStepXCCX - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
20
Valutazioni:
(16)
Pubblicato:
colorstepxccx.mq5 (10.4 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Oscillatore simmetrico normalizzato, costruito secondo le idee del sito web di TrendLaboratory Ltd..

Si colora a seconda della direzione della tendenza attuale. Poiché l'indicatore è di tipo oscillatorio, i suoi segnali devono essere filtrati con l'aiuto di un indicatore di tendenza aggiuntivo, ad esempio una media mobile.

È possibile modificare l'algoritmo di mediazione di questo indicatore:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.

  • Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;
  • Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;
  • Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO, mentre per AMA è il periodo dell'EMA lento;
  • Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Il fattore di grado per l'AMA è anch'esso fissato a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore StepXCCX a colori


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/610

Valore di tendenza Valore di tendenza

Indicatore di tendenza realizzato in visualizzazione NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

cs2011 cs2011

Expert Advisor del Campionato di Trading Automatico 2011.

PrezzoVar PrezzoVar

PriceVar% è un indicatore progettato per misurare la differenza percentuale tra il prezzo e una media mobile, evidenziando la forza del movimento del mercato rispetto a un valore di riferimento.

2-Pair Correlation EA 2-Pair Correlation EA

Il 2-Pair Correlation EA è un Expert Advisor gratuito che opera su BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro correlazione di prezzo. L'EA apre operazioni quando le coppie divergono e le chiude quando si riallineano, automatizzando il trading con il minimo sforzo.