PriceVar% è un indicatore progettato per misurare la differenza percentuale tra il prezzo e una media mobile, evidenziando la forza del movimento del mercato rispetto a un valore di riferimento.

Il 2-Pair Correlation EA è un Expert Advisor gratuito che opera su BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro correlazione di prezzo. L'EA apre operazioni quando le coppie divergono e le chiude quando si riallineano, automatizzando il trading con il minimo sforzo.