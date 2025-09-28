Unisciti alla nostra fan page
ColorStepXCCX - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 20
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Pubblicato:
Oscillatore simmetrico normalizzato, costruito secondo le idee del sito web di TrendLaboratory Ltd..
Si colora a seconda della direzione della tendenza attuale. Poiché l'indicatore è di tipo oscillatorio, i suoi segnali devono essere filtrati con l'aiuto di un indicatore di tendenza aggiuntivo, ad esempio una media mobile.
È possibile modificare l'algoritmo di mediazione di questo indicatore:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.
- Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;
- Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;
- Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO, mentre per AMA è il periodo dell'EMA lento;
- Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Il fattore di grado per l'AMA è anch'esso fissato a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/610
