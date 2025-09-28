Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Valore di tendenza - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 28
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Ivan Kornilov
Indicatore di tendenza realizzato in NRTR-view(Nick Rypock Trailing Reverse).
L'indicatore è molto flessibile, può essere personalizzato per diversi compiti: ad esempio, per ottenere un segnale di uscita dal mercato o per combinarlo con i segnali di altri indicatori. È un buon aiuto per non aprire una posizione controcorrente. Fornisce segnali più precoci rispetto al crossover MA o MACD.
L'indicatore utilizza i valori dell'indicatore tecnico ATR, vale a dire che diventa più sensibile in caso di piatta, il che è molto conveniente quando il mercato è fuori dalla piatta e/o c'è un breakout. Per impostazione predefinita è impostato su 5 minuti.
Questo indicatore è stato realizzato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 25.02.2010.Parametri di input:
- period - periodo delle medie mobili;
- shiftPercent - spostamento orizzontale dell'indicatore in percentuale;
- ATRPeriod - periodo dell'indicatore ATR;
- ATRSensitivity - sensibilità dello spostamento ATR;
- shift - spostamento orizzontale dell'indicatore in barre.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/606
Expert Advisor del Campionato di Trading Automatico 2011.Equilibrio di potere
Il Balance of Power (BOP) è un indicatore originariamente sviluppato da Igor Livshin nel 2001 per misurare l'equilibrio di potere tra acquirenti e venditori durante ogni candela.
Oscillatore simmetrico normalizzato.PrezzoVar
PriceVar% è un indicatore progettato per misurare la differenza percentuale tra il prezzo e una media mobile, evidenziando la forza del movimento del mercato rispetto a un valore di riferimento.