Autore reale:

Ivan Kornilov

Indicatore di tendenza realizzato in NRTR-view(Nick Rypock Trailing Reverse).



L'indicatore è molto flessibile, può essere personalizzato per diversi compiti: ad esempio, per ottenere un segnale di uscita dal mercato o per combinarlo con i segnali di altri indicatori. È un buon aiuto per non aprire una posizione controcorrente. Fornisce segnali più precoci rispetto al crossover MA o MACD.



L'indicatore utilizza i valori dell'indicatore tecnico ATR, vale a dire che diventa più sensibile in caso di piatta, il che è molto conveniente quando il mercato è fuori dalla piatta e/o c'è un breakout. Per impostazione predefinita è impostato su 5 minuti.

Questo indicatore è stato realizzato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 25.02.2010.