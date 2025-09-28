CodeBaseSezioni
Indicatori

Valore di tendenza - indicatore per MetaTrader 5

Ivan Kornilov
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
28
Valutazioni:
(25)
Pubblicato:
Autore reale:

Ivan Kornilov

Indicatore di tendenza realizzato in NRTR-view(Nick Rypock Trailing Reverse).

L'indicatore è molto flessibile, può essere personalizzato per diversi compiti: ad esempio, per ottenere un segnale di uscita dal mercato o per combinarlo con i segnali di altri indicatori. È un buon aiuto per non aprire una posizione controcorrente. Fornisce segnali più precoci rispetto al crossover MA o MACD.

L'indicatore utilizza i valori dell'indicatore tecnico ATR, vale a dire che diventa più sensibile in caso di piatta, il che è molto conveniente quando il mercato è fuori dalla piatta e/o c'è un breakout. Per impostazione predefinita è impostato su 5 minuti.

Questo indicatore è stato realizzato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 25.02.2010.

Parametri di input:
  • period - periodo delle medie mobili;
  • shiftPercent - spostamento orizzontale dell'indicatore in percentuale;
  • ATRPeriod - periodo dell'indicatore ATR;
  • ATRSensitivity - sensibilità dello spostamento ATR;
  • shift - spostamento orizzontale dell'indicatore in barre.

Fig.1 Indicatore TrendValue

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/606

