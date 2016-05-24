コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorStepXCCX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
884
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorstepxccx.mq5 (10.47 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

TrendLaboratory Ltd ウェブサイトからのアイデアに触発された対称の正規化オシレータ。

色は、現在のトレンドの方向に対応します。シグナルは追加のトレンド指標（例えば、移動平均のいくつかのタイプ）を使用してフィルタリングされなければなりません。

このインディケータでは平滑化アルゴリズムの変更ができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。

  • JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。
  • それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。
  • VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。
  • AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

色付きStepXCCX


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/610

JFatl HTF Baby JFatl HTF Baby

大きい時間枠の値を小さい時間枠で最小化して表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。

JFatl HTF JFatl HTF

大きい時間枠の値を小さい時間枠で表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。

cs2011 cs2011

自動売買チャンピオンシップ 2011 版。

風向計 風向計

このインジケータは、銘柄の最後の平均価格を算出し、トレンドの方向を決定するので、取引操作をコミットするシグナルとすることができます。