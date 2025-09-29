CodeBaseSezioni
VGridLine_Annuale - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
23
Valutazioni:
(11)
Pubblicato:
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di un anno sul grafico delle attività finanziarie.


Fig.1 Indicatore VGridLine_Annuale

Parametri di input dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // Nome della linea
input color Line_Color=Orange;               // Colore della linea
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // Stile dell'immagine della linea
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // Spessore della linea
input bool SetBackground=true;               // Visualizzazione di sfondo delle linee
input uint LinesTotal=10;                    // Numero di righe della cronologia
input uint FutureTotal=1;                    // Numero di righe su una storia futura vuota
input bool Position=true;                    // Posizione della linea (true - posizione vera, false - posizione di coincidenza con le barre)

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/615

