ColorStepXCCX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1716
(16)
colorstepxccx.mq5 (17.05 KB)
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
对称归一化振荡器思路的灵感来自 TrendLaboratory 有限公司网站。此指代码依据趋势方向。所有信号必须经附加的趋势指标过滤 (如, 一些均线类型)。

本指标的平滑算法可变化:

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

  • 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
  • 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
  • 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
  • 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

彩色 StepXCCX

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/610

