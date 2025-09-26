Unisciti alla nostra fan page
Murrey Math FixPeriod - indicatore per MetaTrader 5
Questa variante dell'indicatore, che costruisce i livelli di Murray, è conveniente innanzitutto perché può essere costruita per qualsiasi barra del grafico e consente di vedere il quadro completo del comportamento del mercato in relazione ai livelli dell'indicatore su ogni barra. Forse l'uso migliore di questo indicatore è quello di analizzare una strategia che lo utilizza offline.
Un altro vantaggio di questo indicatore è la possibilità di fissare il periodo del grafico su cui avviene il calcolo dei livelli di Murray, utilizzando la variabile di input Timeframe. In questo modo, cambiando il periodo del grafico dell'attività finanziaria, è possibile lavorare con una serie di livelli di Murray di un timeframe fisso, ad esempio giornaliero.
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client sia presente un file di indicatore Murrey_Math compilato.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/605
