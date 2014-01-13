请观看如何免费下载自动交易
Murrey Math FixPeriod - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1973
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此版本的 Murrey 线 可建立于任意图表柱线，并且可以清晰看到相对于每根柱线的市场行为。显然，本指标在离线模式下分析策略是最有用的。
这个指标的另一个优点是可在输入参数 Timeframe 帮助下，用固定的图表周期计算 Murrey 线。因此，通过改变金融工具的图表周期，我们可以在一个明确的时间帧内与 Murrey 线的一组集合工作。
放置 Murrey_Math 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/605
