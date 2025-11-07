CodeBaseSezioni
BBands Stop v1 - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore di tendenza "BBands_Stop_v1" è una modifica dell'indicatore"Bollinger Bands®". È eccellente per determinare il momento del cambiamento di tendenza e per piazzare ordini di stop. È abbastanza chiaro e facile da usare.

Suggerimenti per l'utilizzo dell'indicatore:

L'indicatore cambia colore quando il grafico attraversa le Bande di Bollinger e segnala un cambiamento di tendenza nel mercato. I punti verdi indicano l'acquisto, quelli arancioni la vendita. Gli stop sono posizionati dietro i punti. L'indicatore si comporta perfettamente in un trend, ma durante i periodi di calma inizia a dare falsi segnali. Per questo motivo, si consiglia di non affidarsi alle sole letture di questo indicatore, ma di utilizzarlo insieme ad altri indicatori di filtraggio.

Questo indicatore è stato realizzato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 27.09.2007.

Fig.1 Indicatore BBands Stop v1

Canale XMA Ichimoku Canale XMA Ichimoku

Una busta costruita utilizzando le medie, il cui calcolo è simile a quello di Ichimoku Kinko Hyo.

UltraCCI UltraCCI

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico CCI (Commodity Channel Index) e sull'analisi della direzione del trend di molte delle sue linee di segnale.

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

Uno strumento per allineare i nomi delle sessioni di trading all'ora del server del broker e all'ora locale.

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

Questo EA analizza tutte le operazioni aperte e stampa l'ennesima operazione a partire dalla fine.