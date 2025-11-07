Il vero autore:



igorad

L'indicatore di tendenza "BBands_Stop_v1" è una modifica dell'indicatore"Bollinger Bands®". È eccellente per determinare il momento del cambiamento di tendenza e per piazzare ordini di stop. È abbastanza chiaro e facile da usare.

Suggerimenti per l'utilizzo dell'indicatore:

L'indicatore cambia colore quando il grafico attraversa le Bande di Bollinger e segnala un cambiamento di tendenza nel mercato. I punti verdi indicano l'acquisto, quelli arancioni la vendita. Gli stop sono posizionati dietro i punti. L'indicatore si comporta perfettamente in un trend, ma durante i periodi di calma inizia a dare falsi segnali. Per questo motivo, si consiglia di non affidarsi alle sole letture di questo indicatore, ma di utilizzarlo insieme ad altri indicatori di filtraggio.

Questo indicatore è stato realizzato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 27.09.2007.