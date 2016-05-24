無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
マレー数学FixPeriod - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1400
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このマレーラインバージョンは任意のチャートバーで構築され、各バーでインジケータレベルに相対した市場の動きを明らかに見ることができます。明らかにこのインディケータを使用する最良の方法は、オフラインで作業しながら戦略を分析することです。
このインディケータのもう一つの利点は、時間枠入力変数の助けを借りて、マレーラインの計算に使用されるチャートの期間を修正する可能性です。このように、金融商品のチャートの期間を変化させることによって、一つの明確な時間枠に属するマレーラインのセットでの作業が可能です。
Murrey_Mathインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/605
METRO
このオシレータは、RSI（Relative Strength Index、相対力指数）テクニカル指標を考慮し、その値を表示します。AFIRMA
このМАの組み合わせは、デジタルフィルタと回帰移動平均に基づいています。
TrendValue
NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)として作られたトレンドインディケータ。ZigZag NK FiboFan
最後の2トップにフィボファンを構築することを可能にするジグザグ。