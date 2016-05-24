マレー数学FixPeriod

このマレーラインバージョンは任意のチャートバーで構築され、各バーでインジケータレベルに相対した市場の動きを明らかに見ることができます。明らかにこのインディケータを使用する最良の方法は、オフラインで作業しながら戦略を分析することです。



このインディケータのもう一つの利点は、時間枠入力変数の助けを借りて、マレーラインの計算に使用されるチャートの期間を修正する可能性です。このように、金融商品のチャートの期間を変化させることによって、一つの明確な時間枠に属するマレーラインのセットでの作業が可能です。

Murrey_Mathインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。