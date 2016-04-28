CodeBaseKategorien
Indikatoren

Murrey Math FixPeriod - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1019
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Diese Version der Murrey-Linien kann auf jedem Chart laufen und erlaubt das Marktverhalten relativ zu den Linien des Indikators zu beurteilen. Eigentlich ist dieser Anzeige am wertvollsten bei der Analyse einer Strategie im offline-Modus.

Ein weiterer Vorteil dieses Indikators ist die Möglichkeit, mit Hilfe der Eingabevariablen Zeitrahmen für die Murrey-Linien zu fixieren. So können wir den Zeitrahmen des Charts wechseln ohne, dass sich die Murrey-Linien ändern.

Die kompilierte Datei von Murrey_Math muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Murrey Math FixPeriod

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/605

