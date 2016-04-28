Murrey Math FixPeriod

Diese Version der Murrey-Linien kann auf jedem Chart laufen und erlaubt das Marktverhalten relativ zu den Linien des Indikators zu beurteilen. Eigentlich ist dieser Anzeige am wertvollsten bei der Analyse einer Strategie im offline-Modus.



Ein weiterer Vorteil dieses Indikators ist die Möglichkeit, mit Hilfe der Eingabevariablen Zeitrahmen für die Murrey-Linien zu fixieren. So können wir den Zeitrahmen des Charts wechseln ohne, dass sich die Murrey-Linien ändern.

Die kompilierte Datei von Murrey_Math muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.