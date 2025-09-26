Il Positive Volume Index (PVI) mette in relazione l'aumento del volume con la variazione del prezzo di un titolo. Se il volume aumenta rispetto al giorno precedente, il PVI è determinato dalla variazione percentuale del prezzo.

L'indicatore PVI è organizzato in modo tale che la variazione del suo valore si verifichi solo nei giorni in cui il volume del giorno corrente è superiore a quello del giorno precedente. Poiché gli aumenti di prezzo sono più spesso associati a un aumento del volume, il PVI di solito cambia quando c'è un trend rialzista (e ne segue la direzione).

L'interpretazione del PVI si basa sulla seguente premessa. Nei giorni in cui il volume è in aumento, gli investitori non professionali che seguono la folla diventano più attivi sul mercato azionario. Viceversa, nei giorni in cui il volume diminuisce, i professionisti lavorano tranquillamente sul mercato e fanno i soldi giusti (smart money). Pertanto, le variazioni dei valori del PVI (ricordate che il PVI cambia solo quando il volume è in aumento) mostrano che il mercato sta facendo i "soldi giusti".

In "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street", Norman Fosback sottolinea che il mercato è ribassista 95 volte su 100 se il PVI del Dow Industrials è inferiore alla sua media mobile a un anno.