Murrey Math FixPeriod

Esta versão das Linhas de Murrey pode ser construído para qualquer gráfico de barras e permite verificar claramente o comportamento do mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra. Aparentemente este indicador pode ser mais útil para analisar uma estratégia no modo off-line.

Outra vantagem deste indicador é a possibilidade de fixar um prazo no gráfico utilizado para o cálculo das linhas Murrey com a ajuda de uma variável de entrada do Timeframe. Assim, pela variação do período do gráfico de um instrumento financeiro podemos trabalhar com o conjunto de Linhas Murrey Lines pertencentes a um período de tempo definido.

Colocar o arquivo compilado do indicador Murrey_Math no terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.