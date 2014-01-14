CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Murrey Math FixPeriod - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2845
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta versão das Linhas de Murrey pode ser construído para qualquer gráfico de barras e permite verificar claramente o comportamento do mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra. Aparentemente este indicador pode ser mais útil para analisar uma estratégia no modo off-line.

Outra vantagem deste indicador é a possibilidade de fixar um prazo no gráfico utilizado para o cálculo das linhas Murrey com a ajuda de uma variável de entrada do Timeframe. Assim, pela variação do período do gráfico de um instrumento financeiro podemos trabalhar com o conjunto de Linhas Murrey Lines pertencentes a um período de tempo definido.

Colocar o arquivo compilado do indicador Murrey_Math no terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Murrey Math FixPeriod

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/605

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Indicador de tendência modificado Bollinger Bands ®.

Índice de Volume Positivo Índice de Volume Positivo

Índice de Volume Positivo(PVI) desenha uma conexão entre o aumento do volume e a alteração de preço do instrumento financeiro.

X2MA HTF X2MA HTF

Média móvel universal que exibe os valores de um período de tempo maior.

VHF (Filtro Vertical Horizontal) VHF (Filtro Vertical Horizontal)

Mostra Filtro Vertical Horizontal (VHF), se existe um tendência ou lateralidade.