VHF (filtro verticale orizzontale) - indicatore per MetaTrader 5

LeMan
Nikolay Kositsin
39
(16)
Autore reale: LeMan

LeMan

Il filtro verticale orizzontale (VHF) indica se il mercato si trova in una fase direzionale o stagnante.

Il VHF è stato descritto per la prima volta da Adam White nel 1991.

Esistono tre modi per interpretare il VHF:

  1. Si possono utilizzare i valori stessi del VHF per determinare il grado di direzionalità dei prezzi. Più alto è il VHF, più stabile è la tendenza.
  2. La direzione del movimento del VHF può essere utilizzata per determinare se una fase direzionale si sta sviluppando o stagnando. Un VHF in aumento indica lo sviluppo di una tendenza; un VHF in calo indica che il mercato potrebbe entrare in una fase di stagnazione.
  3. Può essere utilizzato come indicatore del parere contrario. Se i valori di VHF sono alti, si attende che il mercato entri in una fase di stagnazione; se sono bassi, si attende l'inizio di una tendenza.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 08.09.2009.

Indicatore VHF

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/600

