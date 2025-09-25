Unisciti alla nostra fan page
X2MA HTF - indicatore per MetaTrader 5
Media mobile universale X2MA, che visualizza i valori di un timeframe più grande su uno più piccolo, con la possibilità di scegliere le medie tra decine di varianti possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_terminal del terminale client deve essere disponibile un file dell'indicatore X2MA compilato . L'indicatore X2MA utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/582
