Media mobile universale X2MA, che visualizza i valori di un timeframe più grande su uno più piccolo, con la possibilità di scegliere le medie tra decine di varianti possibili:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_terminal del terminale client deve essere disponibile un file dell'indicatore X2MA compilato . L'indicatore X2MA utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".