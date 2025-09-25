CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

X2MA HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
36
Valutazioni:
(14)
Pubblicato:
colorx2ma_htf.mq5 (10.55 KB) visualizza
x2ma.mq5 (8.02 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Media mobile universale X2MA, che visualizza i valori di un timeframe più grande su uno più piccolo, con la possibilità di scegliere le medie tra decine di varianti possibili:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_terminal del terminale client deve essere disponibile un file dell'indicatore X2MA compilato . L'indicatore X2MA utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore ColoreX2MA HTF

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/582

VHF (filtro verticale orizzontale) VHF (filtro verticale orizzontale)

Il filtro verticale orizzontale (VHF) indica se il mercato si trova in una fase direzionale o stagnante.

AFIRMA AFIRMA

Combinazione di MA basata su filtro digitale e media mobile regressiva.

QuickTrend Scalper QuickTrend Scalper

Questo Expert Advisor (EA) è progettato per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) nei mercati forex e cripto. Utilizza l'RSI e i pattern delle candele per identificare i segnali di acquisto e vendita, eseguendo automaticamente le operazioni con livelli dinamici di stop loss, take profit e trailing stop basati sulla volatilità del mercato.

Rsi Ema Engulfing Bar V3 Rsi Ema Engulfing Bar V3

La barra engulfing si verifica al di sotto della media mobile Ema che sta salendo - Compra commercio -