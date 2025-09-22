Unisciti alla nostra fan page
Segnale WPRSI - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 43
-
Il vero autore:
gumgum
L'indicatore fornisce segnali per effettuare operazioni tramite frecce colorate sul grafico in base ai dati degli indicatori tecnici WPR(Williams' Percent Range) e RSI(Relative Strength Index).
Quando si verificano le condizioni per l'apertura di posizioni di acquisto (con WPR >-20 e RSI > 50), l'indicatore visualizza frecce verdi verso l'alto, mentre quando si verificano segnali di vendita (WPR < -80 e RSI < 50), l'indicatore visualizza frecce rosa verso il basso.
Parametri di ingresso:
- WPRSIperiod - periodo per WPR e RSI;
- filterUP - profondità di controllo del crossover di WPR > -20;
- filterDN - profondità di controllo dell'incrocio di WPR < -80.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 05.09.2009.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/599
