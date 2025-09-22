Un indicatore per inserire grafici di valute correlate su un determinato grafico di valuta. Attualmente mostra solo le barre. La modalità colore/monochrome è configurabile. Supporta anche l'inversione delle valute per gestire le coppie EURUSD e USDCHF.

Questo Expert Advisor (EA) per MetaTrader sfrutta una combinazione di indicatori tecnici, tra cui RSI, ATR e medie mobili, per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Dotato di dimensionamento dinamico dei lotti, trailing stop e aggiustamenti basati sulla performance, è stato progettato per ottimizzare le decisioni di trading e gestire efficacemente il rischio in condizioni di mercato volatili.