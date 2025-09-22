CodeBaseSezioni
Segnale WPRSI - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
43
Valutazioni:
(20)
Pubblicato:
Il vero autore:

gumgum

L'indicatore fornisce segnali per effettuare operazioni tramite frecce colorate sul grafico in base ai dati degli indicatori tecnici WPR(Williams' Percent Range) e RSI(Relative Strength Index).

Quando si verificano le condizioni per l'apertura di posizioni di acquisto (con WPR >-20 e RSI > 50), l'indicatore visualizza frecce verdi verso l'alto, mentre quando si verificano segnali di vendita (WPR < -80 e RSI < 50), l'indicatore visualizza frecce rosa verso il basso.

Parametri di ingresso:

  • WPRSIperiod - periodo per WPR e RSI;
  • filterUP - profondità di controllo del crossover di WPR > -20;
  • filterDN - profondità di controllo dell'incrocio di WPR < -80.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 05.09.2009.

Indicatore di segnale WPRSI

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/599

