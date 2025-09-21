Unisciti alla nostra fan page
Guida - indicatore per MetaTrader 5
Il vero autore:
Witold Wozniak
Un indicatore di due medie mobili (Lead e la sua media EMA) su un grafico tratto dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers. I segnali per il trading possono essere i momenti di intersezione tra le due medie.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/592
Due indicatori di medie mobili tratti dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.Balance_Reset
Questa libreria simula gli scenari delle imprese di prop trading azzerando il saldo del conto in base a soglie di profitto e perdita configurabili durante il backtesting e registra i risultati dell'azzeramento per l'analisi.
La classe CNetMLP implementa un perseptron multistrato (MLP).Manual Scalping With Keyboard
Uno strumento leggero per lo scalping manuale in MT5 utilizzando le scorciatoie da tastiera