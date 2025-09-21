CodeBaseSezioni
Nikolay Kositsin
Il vero autore:

Witold Wozniak

Un indicatore di due medie mobili (Lead e la sua media EMA) su un grafico tratto dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers. I segnali per il trading possono essere i momenti di intersezione tra le due medie.

Indicatore guida

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/592

