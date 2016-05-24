実際の著者：

gumgum

このインディケータはチャート上で色付き矢印を使用して売買シグナルを与えます。シグナルはWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）と RSI Relative Strength Index（相対力指数））テクニカル指標に基づきます。

買いのための条件（WPR>-20とRSI>50）が満たされている場合にはライム色の上矢印が表示され、売りの条件（WPR<-80とRSI<50）が満たされている場合にはマゼンタの下矢印が表示されます。<



入力パラメータ：



WPRSIperiod - WPRとRSIの期間

filterUP - depth of WPR > -20交差の検証

filterDN - depth of WPR < -80交差の検証



このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年9月5日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

