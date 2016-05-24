コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WPRSIシグナル - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1790
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

gumgum

このインディケータはチャート上で色付き矢印を使用して売買シグナルを与えます。シグナルはWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）と RSI Relative Strength Index（相対力指数））テクニカル指標に基づきます。

買いのための条件（WPR>-20とRSI>50）が満たされている場合にはライム色の上矢印が表示され、売りの条件（WPR<-80とRSI<50）が満たされている場合にはマゼンタの下矢印が表示されます。<

入力パラメータ：

  • WPRSIperiod - WPRとRSIの期間
  • filterUP - depth of WPR > -20交差の検証
  • filterDN - depth of WPR < -80交差の検証

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年9月5日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

WPRSIシグナル

Laguerreフィルタ Laguerreフィルタ

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」にある2つの移動平均線で構成されたインディケータ。

修正された最適な楕円フィルタ 修正された最適な楕円フィルタ

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」にある修正された最適な楕円フィルタ。

VHF (Vertical Horizontal Filter) VHF (Vertical Horizontal Filter)

Vertical Horizontal Filter (VHF) はトレンドがあるかもみ合い相場かを示します。

行列演算ライブラリy 行列演算ライブラリy

このライブラリは、加算、減算、乗算、反転の単純な行列演算を提供します。