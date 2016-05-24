私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
WPRSIシグナル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1790
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
gumgum
このインディケータはチャート上で色付き矢印を使用して売買シグナルを与えます。シグナルはWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）と RSI Relative Strength Index（相対力指数））テクニカル指標に基づきます。
買いのための条件（WPR>-20とRSI>50）が満たされている場合にはライム色の上矢印が表示され、売りの条件（WPR<-80とRSI<50）が満たされている場合にはマゼンタの下矢印が表示されます。<
入力パラメータ：
- WPRSIperiod - WPRとRSIの期間
- filterUP - depth of WPR > -20交差の検証
- filterDN - depth of WPR < -80交差の検証
このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年9月5日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/599
ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」にある2つの移動平均線で構成されたインディケータ。修正された最適な楕円フィルタ
ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」にある修正された最適な楕円フィルタ。
Vertical Horizontal Filter (VHF) はトレンドがあるかもみ合い相場かを示します。行列演算ライブラリy
このライブラリは、加算、減算、乗算、反転の単純な行列演算を提供します。