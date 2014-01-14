CodeBaseSeções
Indicadores

Sinal WPRSI - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3089
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

gumgum

O indicador mostra sinais de negociação usando setas coloridas no gráfico. Os sinais são baseados nos indicadores técnicos WPR (Williams’ Percent Range) e RSI (Relative Strength Index).

No caso das condições para comprar serem confirmadas (quando WPR >-20 e RSI > 50), setas na cor verde lima são mostradas apontando para cima, no caso das condições para vender serem confirmadas (WPR < -80 e RSI < 50)setas na cor magenta são mostradas apontando para baixo

Parâmetros de entrada:

  • WPRSIperiod - periodo para WPR e RSI;
  • filterUP - WPR > -20 verificando cruzamento;
  • filterDN - WPR < -80 verificando cruzamento.

Este indicador foi implementado pela primeira em MetaTrader 4 e publicado na Base de Código em 05.09.2009.

Sinal WPRSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/599

