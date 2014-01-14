Sinal WPRSI

Participe de nossa página de fãs
- Nikolay Kositsin
- 3089
Autor real:
gumgum
O indicador mostra sinais de negociação usando setas coloridas no gráfico. Os sinais são baseados nos indicadores técnicos WPR (Williams’ Percent Range) e RSI (Relative Strength Index).
No caso das condições para comprar serem confirmadas (quando WPR >-20 e RSI > 50), setas na cor verde lima são mostradas apontando para cima, no caso das condições para vender serem confirmadas (WPR < -80 e RSI < 50)setas na cor magenta são mostradas apontando para baixo
Parâmetros de entrada:
- WPRSIperiod - periodo para WPR e RSI;
- filterUP - WPR > -20 verificando cruzamento;
- filterDN - WPR < -80 verificando cruzamento.
Este indicador foi implementado pela primeira em MetaTrader 4 e publicado na Base de Código em 05.09.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/599
