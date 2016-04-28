und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WPRSI Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1538
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
gumgum
Der Indikator zeigt seine Handelssignale anhand farbiger Pfeile auf dem Chart. Die Signale werden auf Grundlage der technischen Indikatoren WPR (Williams Percent Range) und RSI (Relative Stärke Index) gebildet.
Der hell grüne (lime) Aufwärtspfeil signalisiert ein Kaufsignal (wenn WPR >-20 und RSI > 50), ein Abwärtspfeil in magenta hingegen ein Verkaufssignal (WPR < -80 und RSI < 50).
Eingabe Parameter:
- WPRSIperiod - Periodenlänge für WPR und RSI;
- filterUP - Level des WPR > -20 Aufwärtsfilter;
- filterDN - Level des WPR < -80 Abwärtsfilter.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.09.2009.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/599
Der Indikator besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".Modified Optimum Elliptic Filter
Modified Optimum Elliptic Filter aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Vertikal-Horizontal-Filter (VHF) zeigt, ob ein Trend oder eine Seitwärtsbewegung existiertMatrix Operationen Bibliothek
Die Bibliothek bietet einfache Matrix-Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Inversion.