Indikatoren

WPRSI Signal - Indikator für den MetaTrader 5

gumgum
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1538
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

gumgum

Der Indikator zeigt seine Handelssignale anhand farbiger Pfeile auf dem Chart. Die Signale werden auf Grundlage der technischen Indikatoren WPR (Williams Percent Range) und RSI (Relative Stärke Index) gebildet.

Der hell grüne (lime) Aufwärtspfeil signalisiert ein Kaufsignal (wenn WPR >-20 und RSI > 50), ein Abwärtspfeil in magenta hingegen ein Verkaufssignal (WPR < -80 und RSI < 50).

Eingabe Parameter:

  • WPRSIperiod - Periodenlänge für WPR und RSI;
  • filterUP - Level des WPR > -20 Aufwärtsfilter;
  • filterDN - Level des WPR < -80 Abwärtsfilter.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.09.2009.

WPRSI Signal

Laguerre Filter Laguerre Filter

Der Indikator besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Modified Optimum Elliptic Filter Modified Optimum Elliptic Filter

Modified Optimum Elliptic Filter aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

VHF (Vertical Horizontal Filter) VHF (Vertical Horizontal Filter)

Vertikal-Horizontal-Filter (VHF) zeigt, ob ein Trend oder eine Seitwärtsbewegung existiert

Matrix Operationen Bibliothek Matrix Operationen Bibliothek

Die Bibliothek bietet einfache Matrix-Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Inversion.