WPRSI Signal

Wirklicher Autor:

gumgum

Der Indikator zeigt seine Handelssignale anhand farbiger Pfeile auf dem Chart. Die Signale werden auf Grundlage der technischen Indikatoren WPR (Williams Percent Range) und RSI (Relative Stärke Index) gebildet.

Der hell grüne (lime) Aufwärtspfeil signalisiert ein Kaufsignal (wenn WPR >-20 und RSI > 50), ein Abwärtspfeil in magenta hingegen ein Verkaufssignal (WPR < -80 und RSI < 50).



Eingabe Parameter:



WPRSIperiod - Periodenlänge für WPR und RSI;

filterUP - Level des WPR > -20 Aufwärtsfilter;

filterDN - Level des WPR < -80 Abwärtsfilter.



Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.09.2009.

