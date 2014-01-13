请观看如何免费下载自动交易
WPRSI 信号 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
2388
gumgum
本指标在图表中用彩色箭头给出交易信号信号基于 WPR (Williams 百分比范围) 和 RSI (相对强度指数) 技术指标。
买信号的达成条件 (当 WPR >-20 和 RSI > 50), 显示灰绿色向上箭头, 卖信号的达成条件是 (WPR < -80 和 RSI < 50) 品红色箭头出现。
输入参数:
- WPRSIperiod - WPR 和 RSI 周期;
- filterUP - WPR 深度 > -20 交叉确认;
- filterDN - WPR 深度 < -80 交叉确认.
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 05.09.2009。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/599
