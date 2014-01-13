实际作者:

gumgum

本指标在图表中用彩色箭头给出交易信号信号基于 WPR (Williams 百分比范围) 和 RSI (相对强度指数) 技术指标。

买信号的达成条件 (当 WPR >-20 和 RSI > 50), 显示灰绿色向上箭头, 卖信号的达成条件是 (WPR < -80 和 RSI < 50) 品红色箭头出现。



输入参数:



WPRSIperiod - WPR 和 RSI 周期;

filterUP - WPR 深度 > -20 交叉确认;

filterDN - WPR 深度 < -80 交叉确认.



此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 05.09.2009。

