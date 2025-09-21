Unisciti alla nostra fan page
Filtro Laguerre - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Due medie mobili tratte dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers. La media mobile rossa è il filtro vero e proprio, un indicatore di tendenza a medio termine. La media mobile blu, con il meccanismo di mediazione più semplice, è utilizzata come filtro di tendenza veloce.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/598
