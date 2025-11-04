CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

EQUILIBRIO-2011 - sistema esperto per MetaTrader 5

Ivan Ivanov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(25)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Si tratta in realtà di un "gridder" multivaluta a rischio limitato.

Campionato di trading automatico versione 2011 - E04LC07-v4

La nuova versione è EQ3-06.

Il codice contiene commenti.

Nella nuova versione :

  • Correzione del bug - errore durante la chiusura di una posizione;
  • Aggiunte alcune ottimizzazioni;
  • Aggiunta della modalità "FreeTrade" - trading illimitato (a un determinato livello di fondi liberi).

Questo Expert Advisor non è in grado di mostrare risultati impressionanti, ma può lavorare con profitto per molto tempo, mantenendo una perdita corrente relativamente costante. Se si utilizzano più coppie, il risultato è migliore. Se il TakeProfit è minore, il rischio aumenta, ma anche il risultato è migliore.

Lo svantaggio è il momento del riavvio. In questo caso la variabile "BestBallance" viene annullata. Se la perdita attuale è superiore al 10%, si chiude con una perdita. Soluzione: è possibile impostare un valore maggiore in "OnInit".

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/726

UltraXMA UltraXMA

Questo indicatore si basa sul valore integrale dell'andamento di un ventaglio di medie mobili simili con progressione aritmetica del periodo di mediazione.

Trap News MT5 Trap News MT5

Script per Trap News ad alto impatto

UtterFractals UtterFractals

Questo indicatore, a differenza dei "frattali" standard e di ogni sorta di zig-zag, mostra la "struttura interna del mercato", il più vicino possibile a quella reale.

Babi Ngepet Babi Ngepet

Condivido il mio codice per il consulente esperto babi ngepet