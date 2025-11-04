Unisciti alla nostra fan page
EQUILIBRIO-2011 - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Si tratta in realtà di un "gridder" multivaluta a rischio limitato.
Campionato di trading automatico versione 2011 - E04LC07-v4
La nuova versione è EQ3-06.
Il codice contiene commenti.
Nella nuova versione :
- Correzione del bug - errore durante la chiusura di una posizione;
- Aggiunte alcune ottimizzazioni;
- Aggiunta della modalità "FreeTrade" - trading illimitato (a un determinato livello di fondi liberi).
Questo Expert Advisor non è in grado di mostrare risultati impressionanti, ma può lavorare con profitto per molto tempo, mantenendo una perdita corrente relativamente costante. Se si utilizzano più coppie, il risultato è migliore. Se il TakeProfit è minore, il rischio aumenta, ma anche il risultato è migliore.
Lo svantaggio è il momento del riavvio. In questo caso la variabile "BestBallance" viene annullata. Se la perdita attuale è superiore al 10%, si chiude con una perdita. Soluzione: è possibile impostare un valore maggiore in "OnInit".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/726
