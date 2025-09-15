Il vero autore:

Witold Wozniak

L'indicatore Sine Wave è stato sviluppato dall'analista americano John Eilers nel 1996 e definito "oscillatore di tendenza". Si basa sul concetto di ciclicità dei processi economici: l'indicatore reagisce alle sue violazioni.



Le azioni dell'indicatore in un mercato in trend ripetono le medie mobili adattive con l'esatto opposto: in un chiaro movimento direzionale entrambe le linee dell'indicatore, Lead Sine e Sine Wave, si muovono parallelamente l'una all'altra e mostrano la direzione del trend attraverso la loro posizione reciproca; in un trend laterale l'indicatore Sine Wave reagisce rapidamente alle fluttuazioni del mercato. È uno dei pochi indicatori che può essere utilizzato sia in un mercato in trend che in un trend laterale, e fornisce segnali ugualmente precisi.



Il modo più semplice per automatizzare il trading con l'indicatore Sine Wave consiste nel costruire un sistema di trading meccanico che generi segnali di acquisto e vendita all'intersezione di due linee. Di conseguenza, le posizioni verranno chiuse all'incrocio delle stesse linee con altri periodi in direzione opposta.

Sono state implementate due varianti di questo indicatore. La variante originale del codice è Sinewave.mq5. Nell'indicatore Sinewave2.mq5 viene effettuato un piccolo filtraggio dei burst caotici sulla linea Lead Sine.



Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore CyclePeriod compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.