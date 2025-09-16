CodeBaseSezioni
Filtro TwoPoleButterworth - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
52
(13)
Il vero autore:

Witold Wozniak

Questo algoritmo di calcolo della media mobile utilizza il filtro Butterworth del 2° ordine tratto dal libro di John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Indicatore del filtro Butterworth a due poli

