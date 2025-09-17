Value Charts è un indicatore di prezzo detrended, che mostra gli stati di ipercomprato e ipervenduto utilizzando gli estremi di prezzo detrended.

Uno strumento di monitoraggio in tempo reale per MetaTrader 5 che visualizza i principali dati finanziari, consente un rapido cambio di simbolo e liste di simboli personalizzabili. È possibile salvare e ricaricare i simboli, reimpostare gli elenchi e personalizzare i colori del testo e del pannello per un'esperienza di trading personalizzata.