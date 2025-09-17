CodeBaseSezioni
Indicatori

Prezzo di mercato amplificato - indicatore per MetaTrader 5

Habeeb | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
51
Valutazioni:
(23)
Pubblicato:
Autore reale:

Habeeb

L'indicatore mostra il prezzo corrente in uno degli angoli del grafico.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 30.07.2008.

Indicatore di prezzo del mercato ingrandito

Parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;              // Tipo di prezzo visualizzato
input bool   CutPrice=false;                       // Flag per cancellare l'ultima cifra
input bool   ResetColors=true;                     // Flag di cambio colore
input color  UpPriceColor=Lime;                    // Il colore di un prezzo in crescita
input color  PriceColor=Gray;                      // Il colore del prezzo che non è cambiato
input color  DnPriceColor=Magenta;                 // Colore del prezzo in calo
input int    FontSize=24;                          // Dimensione del carattere
input type_font FontType=Font7;                   // Tipo di carattere
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Angolo di posizione

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/532

