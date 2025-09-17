Unisciti alla nostra fan page
Prezzo di mercato amplificato - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 51
Autore reale:
Habeeb
L'indicatore mostra il prezzo corrente in uno degli angoli del grafico.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 30.07.2008.
Parametri di ingresso:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // Tipo di prezzo visualizzato input bool CutPrice=false; // Flag per cancellare l'ultima cifra input bool ResetColors=true; // Flag di cambio colore input color UpPriceColor=Lime; // Il colore di un prezzo in crescita input color PriceColor=Gray; // Il colore del prezzo che non è cambiato input color DnPriceColor=Magenta; // Colore del prezzo in calo input int FontSize=24; // Dimensione del carattere input type_font FontType=Font7; // Tipo di carattere input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Angolo di posizione
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/532
