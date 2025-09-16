CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Filtro Butterworth a tre poli - indicatore per MetaTrader 5

Witold Wozniak | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
55
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il vero autore:

Witold Wozniak

Questo algoritmo di calcolo della media mobile utilizza il filtro Butterworth del 3° ordine tratto dal libro di John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Indicatore del filtro Butterworth a tre poli

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/584

Filtro TwoPoleButterworth Filtro TwoPoleButterworth

In questo algoritmo di calcolo della media mobile, per la media viene utilizzato un filtro Butterworth del 2° ordine.

Price Percentage Zigzag (No timeframes) Price Percentage Zigzag (No timeframes)

Zigzag che cambia la direzione dell'onda in base alla variazione percentuale del prezzo dell'asset.

SuperTrend SuperTrend

Indicatore SuperTrend.

Tarantella Tarantella

Tarantella EA: sistema di trading avanzato a griglia con capacità di copertura e integrazione del Market Profile. Utilizza il filtraggio del trend ADX, la spaziatura della griglia basata su Fibonacci e le condizioni di ingresso a più livelli (RSI/ATR/volume) per eseguire operazioni solo all'interno delle aree di valore del Market Profile. Gestione intelligente del rischio con trailing stop, trigger di pareggio e chiusura parziale della copertura.