Filtro Butterworth a tre poli - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 55
Il vero autore:
Witold Wozniak
Questo algoritmo di calcolo della media mobile utilizza il filtro Butterworth del 3° ordine tratto dal libro di John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/584
