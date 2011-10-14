CodeBaseРазделы
Индикаторы

iBeta - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
4502
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор может показывать ковариацию, корреляцию или коэффициент бета двух символов (выбирается переменной Mode1).

Расчет может выполняться по цене, заданной параметром Price. Кроме как непосредственно по цене, расчет может выполняться от значения ROC (разница между текущим и предыдущим значением цены) и ROC% (отношение разницы текущего и предыдущего значения цены к предыдущему значению цены), выбирается переменной Mode2.

Входные параметры:

  • Periods - Период в барах;
  • Symbol1- Символ 1;
  • Symbol2- Символ 2;
  • Mode1 - Режим 1: 0 - ковариация, 1 - бета символа 1, 2 - бета символа 2, 3 - корреляция;
  • Price - Цена: 0 - Close, 1 - Open, 2 - High, 3 - Low, 4 - Median, 5 - Typical, 6 - Weighted;
  • Mode2 - Режим 2: 0 - цена Price, 1 - ROC от цены Price, 2 - ROC% от цены Price.

Индикатор ковариации, корреляции и коэффициента Beta двух символов.

