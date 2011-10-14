Stochastic CG Oscillator - это cтохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений индикатора CG Oscillator.

Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.