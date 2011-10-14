Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iBeta - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4502
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор может показывать ковариацию, корреляцию или коэффициент бета двух символов (выбирается переменной Mode1).
Расчет может выполняться по цене, заданной параметром Price. Кроме как непосредственно по цене, расчет может выполняться от значения ROC (разница между текущим и предыдущим значением цены) и ROC% (отношение разницы текущего и предыдущего значения цены к предыдущему значению цены), выбирается переменной Mode2.
Входные параметры:
- Periods - Период в барах;
- Symbol1- Символ 1;
- Symbol2- Символ 2;
- Mode1 - Режим 1: 0 - ковариация, 1 - бета символа 1, 2 - бета символа 2, 3 - корреляция;
- Price - Цена: 0 - Close, 1 - Open, 2 - High, 3 - Low, 4 - Median, 5 - Typical, 6 - Weighted;
- Mode2 - Режим 2: 0 - цена Price, 1 - ROC от цены Price, 2 - ROC% от цены Price.
Stochastic CG Oscillator - это cтохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений индикатора CG Oscillator.XXDPO
Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.
Гибрид универсальной скользящей средней и NRTR-индикатора. В этом индикаторе значения скользящей средней откорректированы с помощью NRTR-алгоритма (Nick Rypock Trailing Reverse).Resonance Hunter
Мультивалютная экспертная система, анализирующая резонансные явления на смежных финансовых активах.