该指标反应2个标的的共变性，相关性以及Beta比值（由Mode1变量决定反应哪个特性）。
可以根据价格计算，或者根据ROC（当前值相对于前值的变化值），或者根据ROC%（当前值相对于前值的变化率）来进行计算，而选哪种方式计算由Mode2参数决定。
输入参数：
- Periods - Bar周期;
- Symbol1 - 标的1;
- Symbol2 - 标的2;
- Mode1 - Mode 1: 0 - 共变性, 1 - 标的1的Beta值, 2 - 标的2的Beta值, 3 - 相关性;
- Price - 价格: 0 - Close, 1 - Open, 2 - High, 3 - Low, 4 - Median, 5 - Typical, 6 - Weighted;
- Mode2 - Mode 2: 0 - 价格, 1 - 价格变化值ROC, 2 - 价格变化率ROC%。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/572
