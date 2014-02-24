代码库部分
iBeta - MetaTrader 5脚本

该指标反应2个标的的共变性，相关性以及Beta比值（由Mode1变量决定反应哪个特性）。

可以根据价格计算，或者根据ROC（当前值相对于前值的变化值），或者根据ROC%（当前值相对于前值的变化率）来进行计算，而选哪种方式计算由Mode2参数决定。

输入参数：

  • Periods - Bar周期;
  • Symbol1 - 标的1;
  • Symbol2 - 标的2;
  • Mode1 - Mode 1: 0 - 共变性, 1 - 标的1的Beta值, 2 - 标的2的Beta值, 3 - 相关性;
  • Price - 价格: 0 - Close, 1 - Open, 2 - High, 3 - Low, 4 - Median, 5 - Typical, 6 - Weighted;
  • Mode2 - Mode 2: 0 - 价格, 1 - 价格变化值ROC, 2 - 价格变化率ROC%。

The indicator of covariation, correlation and Beta ratio of two symbols.

