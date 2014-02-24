该指标反应2个标的的共变性，相关性以及Beta比值（由Mode1变量决定反应哪个特性）。



可以根据价格计算，或者根据ROC（当前值相对于前值的变化值），或者根据ROC%（当前值相对于前值的变化率）来进行计算，而选哪种方式计算由Mode2参数决定。

输入参数：

