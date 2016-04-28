und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iBeta - Indikator für den MetaTrader 5
1047
Der Indikator von Kovariation, Korrelation und Beta-Verhältnis von zwei Symbolen (ausgewählt durch die Variable Mode1).
Die Berechnung kann durchgeführt werden mit dem Preis, bestimmbar durch den Preisparameter. Abgesehen vom Preis, kann die Berechnung auf Basis des ROC (die Differenz zwischen dem aktuellen und einem früheren Preis) erfolgen und dem ROC% (das Verhältnis der Differenz zwischen dem aktuellen und früheren Preisen zum vorherigen Preis), ausgewählt durch die Variable Mode2.
Eingabe Parameter:
- Periods - Bar period;
- Symbol1 - Symbol 1;
- Symbol2 - Symbol 2;
- Mode1 - Mode 1: 0 - covariation, 1 - symbol 1 Beta, 2 - symbol 2 Beta, 3 - correlation;
- Price - Price: 0 - Close, 1 - Open, 2 - High, 3 - Low, 4 - Median, 5 - Typical, 6 - Weighted;
- Mode2 - Mode 2: 0 - Price, 1 - ROC from Price, 2 - ROC% from Price.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/572
