Indice incrociato - indicatore per MetaTrader 5
- 44
-
Questo indicatore crea un grafico della coppia di valute richiesta in una finestra aggiuntiva.
Gli indicatori scritti utilizzando la prima forma della funzione OnCalculate() possono essere collegati al grafico ottenuto nella finestra aggiuntiva.
Si noti che su piccoli timeframe del grafico è possibile che la sincronizzazione tra i timeframe delle diverse coppie di valute sia interrotta e che quindi la visualizzazione degli indicatori non sia corretta. L'essenza del problema è descritta nell'articolo "Implementazione della modalità multivaluta in MetaTrader 5"; si sconsiglia di appendere altri indicatori su un grafico con timeframe inferiore a M5.
Figura 1. Indicatore CrossIndex
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/569
