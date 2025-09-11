CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Indice incrociato - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
44
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Questo indicatore crea un grafico della coppia di valute richiesta in una finestra aggiuntiva.

Gli indicatori scritti utilizzando la prima forma della funzione OnCalculate() possono essere collegati al grafico ottenuto nella finestra aggiuntiva.

Si noti che su piccoli timeframe del grafico è possibile che la sincronizzazione tra i timeframe delle diverse coppie di valute sia interrotta e che quindi la visualizzazione degli indicatori non sia corretta. L'essenza del problema è descritta nell'articolo "Implementazione della modalità multivaluta in MetaTrader 5"; si sconsiglia di appendere altri indicatori su un grafico con timeframe inferiore a M5.

Figura 1. Indicatore CrossIndex

Figura 1. Indicatore CrossIndex

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/569

Ciclo informatico adattivo Ciclo informatico adattivo

L'Adaptive Cyber Cycle è un indicatore che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un'attività finanziaria reale.

Dashboard Panel for displaying information on the chart Dashboard Panel for displaying information on the chart

Questo codice mostra come è possibile creare una dashboard per visualizzare tutte le informazioni rilevanti sul grafico

Ciclo cibernetico stocastico Ciclo cibernetico stocastico

Un oscillatore stocastico adattivo.

Position Risk Calculation Tool Position Risk Calculation Tool

Un indicatore che calcola dinamicamente il rischio (in percentuale e in denaro) in base alla dimensione del lotto e allo stop loss.