Ciclo informatico adattivo - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 59
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
Witold Wozniak
Adaptive Cyber Cycle è un indicatore Cyber Cycle che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un asset finanziario reale.
Gli oscillatori convenzionali richiedono un costante adeguamento del periodo di mediazione alle attuali condizioni di mercato. In questo indicatore tale adeguamento viene effettuato automaticamente. L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che il file dell'indicatore CyclePeriod compilato sia disponibile nella cartella: terminal_data_folder\MQL5/Indicators\ del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/567
