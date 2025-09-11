CodeBaseSezioni
Ciclo informatico adattivo - indicatore per MetaTrader 5

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
59
(18)
Witold Wozniak

Adaptive Cyber Cycle è un indicatore Cyber Cycle che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un asset finanziario reale.

Gli oscillatori convenzionali richiedono un costante adeguamento del periodo di mediazione alle attuali condizioni di mercato. In questo indicatore tale adeguamento viene effettuato automaticamente. L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che il file dell'indicatore CyclePeriod compilato sia disponibile nella cartella: terminal_data_folder\MQL5/Indicators\ del terminale client.

Indicatore CyberCycle adattivo

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/567

