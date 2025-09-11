Unisciti alla nostra fan page
Ciclo cibernetico stocastico - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 66
-
Il vero autore:
Witold Wozniak
Lo Stochastic Cyber Cycle è un classico oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalle serie di prezzi, ma dai valori dell'indicatore Cyber Cycle personalizzato.
L'oscillatore stocastico classico può non reagire alle variazioni dei cicli o della volatilità dei mercati. Utilizza un periodo di calcolo fisso e non si adatta alla costante variazione della durata del ciclo di mercato. L'indicatore Stocastico Cyber Cycle è privo di questo inconveniente e si adatta alla volatilità attuale del mercato.
L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Il sistema di trading più semplice per lavorare con questo indicatore è una completa analogia con l'oscillatore stocastico o l'RSI.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/543
