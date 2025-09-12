Unisciti alla nostra fan page
Proiezioni giornaliere di portata Pieno - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore prevede i valori massimi e minimi del prezzo dell'attività finanziaria per il giorno di negoziazione corrente in base ai parametri della candela giornaliera di ieri (chiusa) e della candela giornaliera di oggi.
L'intervallo di prezzo X di domani dipende dal rapporto tra i prezzi di chiusura e apertura del giorno corrente.
Sono possibili tre relazioni tra loro:
если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
Dove:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] sono i prezzi del giorno corrente;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] sono i prezzi di ieri.
Prezzo minimo previsto per domani: Min = X - High[1].
Prezzo massimo previsto per domani: Max = Low[1] - X.
Questa variante dell'indicatore Daily Range Projections è conveniente, innanzitutto, perché può essere costruita per qualsiasi barra del grafico e consente di vedere il quadro completo del comportamento del mercato rispetto ai livelli dell'indicatore su ogni barra. Forse l'uso migliore di un tale indicatore è quello di analizzare una strategia che lo utilizza offline.
L'indicatore è stato scritto sulla base dei materiali del libro "Forex in prima persona. Per principianti e professionisti" (A. Vedikhin, G. Petrov, B. Shilov).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/566
