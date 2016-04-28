CodeBaseKategorien
Adaptiver Cyber Cycle - Indikator für den MetaTrader 5

Witold Wozniak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1364
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Der Adaptive Cyber Cycle Indikator passt sich an die sich ständig ändernde Marktzyklen eines Vermögenswertes an.

Konventionelle Oszillatoren erfordern eine ständige Anpassung des Zeitraumes der Glättung an die aktuellen Marktlage. Dieser Indikator führt eine solche Anpassung automatisch durch. Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.

Die kompilierte Datei von CyclePeriod muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Adaptive CyberCycle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/567

