Adaptiver Cyber Cycle - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1364
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Der Adaptive Cyber Cycle Indikator passt sich an die sich ständig ändernde Marktzyklen eines Vermögenswertes an.
Konventionelle Oszillatoren erfordern eine ständige Anpassung des Zeitraumes der Glättung an die aktuellen Marktlage. Dieser Indikator führt eine solche Anpassung automatisch durch. Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.
Die kompilierte Datei von CyclePeriod muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/567
