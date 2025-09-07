Unisciti alla nostra fan page
Profilo di mercato - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 77
Avals
Il Market Profile è uno strumento utilizzato da molti trader di futures.
L'indicatore Market Profile MetaTrader è una soluzione classica di Market Profile in grado di visualizzare su un grafico la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, una zona di valore e un valore di riferimento per una sessione di trading giornaliera. L'indicatore si basa su un semplice movimento di prezzo e non utilizza gli indicatori standard della piattaforma MetaTrader 5.
Per saperne di più sul Market Profile:
- Eric L. Nyman, Master Trading. I segreti
- Eric L. Nyman, Il cammino verso la libertà finanziaria. Un approccio professionale al trading e agli investimenti
- Д. Piper, La strada del trading.
Si veda anche l'articolo "Lo strumento dell'istogramma dei prezzi (profilo di mercato) e la sua implementazione in MQL5".
L'autore ha introdotto diversi colori per l'indicatore: verde - sessione asiatica, blu - sessione europea, lilla - sessione americana. Mostra su M30 e M15.
Parametri di ingresso:
- StartDate - per i test sulla storia (da quale data iniziare a disegnare);
- lastdayStart - se è vero, disegna fino all'ultimo giorno (StartDate viene ignorata);
- CountProfile - quanti profili giornalieri disegnare.
La moda è disegnata in grigio.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 23.03.2006. In MQL5 questo indicatore è presentato come file MarketProfile.mq5.
Inoltre, è disponibile un'altra versione di questo interessante indicatore (MarketProfile_.mq5).
Questo indicatore può essere collegato ai grafici M5, M15 e M30 e mostra il profilo di mercato per le sessioni giornaliere. Sebbene il timeframe M5 fornisca la massima precisione, si consiglia l'M30 per una migliore visibilità e anche come metodo classico per calcolare il profilo di mercato. Sono disponibili tre diversi schemi di colore per la rappresentazione dei blocchi del profilo.
Parametri di ingresso:
- StartFromDate (default = __DATETIME__) - se StartFromToday è falso, l'indicatore inizierà a disegnare i profili a partire da questa data. Disegna all'indietro nel tempo. Ad esempio, se si imposta questa variabile a 2010.07.20 e DaysToCount a 2, i profili verranno tracciati per 2010.07.20 e 2010.07.19;
- StartFromToday (default = true) - se true, l'indicatore inizia a disegnare da oggi, altrimenti dalla data specificata in StartFromDate;
- DaysToCount (default = 2) - quante sessioni giornaliere disegnare per i profili di mercato;
- ColorScheme (default = 0) - schema di colori per i blocchi di profili:
- 0 - dal blu al rosso;
- 1 - dal rosso al verde;
- 2 - dal verde al blu.
- MedianColor (predefinito = Bianco) - colore del valore di riferimento (mediano);
- ValueAreaColor (default = Bianco) - colore del bordo dell'area del valore.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/501
