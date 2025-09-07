Autore reale:

Avals

Il Market Profile è uno strumento utilizzato da molti trader di futures.



L'indicatore Market Profile MetaTrader è una soluzione classica di Market Profile in grado di visualizzare su un grafico la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, una zona di valore e un valore di riferimento per una sessione di trading giornaliera. L'indicatore si basa su un semplice movimento di prezzo e non utilizza gli indicatori standard della piattaforma MetaTrader 5.

Per saperne di più sul Market Profile:

Si veda anche l'articolo "Lo strumento dell'istogramma dei prezzi (profilo di mercato) e la sua implementazione in MQL5".



L'autore ha introdotto diversi colori per l'indicatore: verde - sessione asiatica, blu - sessione europea, lilla - sessione americana. Mostra su M30 e M15.



Parametri di ingresso:

StartDate - per i test sulla storia (da quale data iniziare a disegnare);

lastdayStart - se è vero, disegna fino all'ultimo giorno (StartDate viene ignorata);

CountProfile - quanti profili giornalieri disegnare.

La moda è disegnata in grigio.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 23.03.2006. In MQL5 questo indicatore è presentato come file MarketProfile.mq5.

Inoltre, è disponibile un'altra versione di questo interessante indicatore (MarketProfile_.mq5).



Questo indicatore può essere collegato ai grafici M5, M15 e M30 e mostra il profilo di mercato per le sessioni giornaliere. Sebbene il timeframe M5 fornisca la massima precisione, si consiglia l'M30 per una migliore visibilità e anche come metodo classico per calcolare il profilo di mercato. Sono disponibili tre diversi schemi di colore per la rappresentazione dei blocchi del profilo.

Parametri di ingresso: