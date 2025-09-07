CodeBaseSezioni
Profilo di mercato - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
77
(45)
Avals

Il Market Profile è uno strumento utilizzato da molti trader di futures.

L'indicatore Market Profile MetaTrader è una soluzione classica di Market Profile in grado di visualizzare su un grafico la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, una zona di valore e un valore di riferimento per una sessione di trading giornaliera. L'indicatore si basa su un semplice movimento di prezzo e non utilizza gli indicatori standard della piattaforma MetaTrader 5.

Per saperne di più sul Market Profile:

Si veda anche l'articolo "Lo strumento dell'istogramma dei prezzi (profilo di mercato) e la sua implementazione in MQL5".

L'autore ha introdotto diversi colori per l'indicatore: verde - sessione asiatica, blu - sessione europea, lilla - sessione americana. Mostra su M30 e M15.

Parametri di ingresso:

  • StartDate - per i test sulla storia (da quale data iniziare a disegnare);
  • lastdayStart - se è vero, disegna fino all'ultimo giorno (StartDate viene ignorata);
  • CountProfile - quanti profili giornalieri disegnare.

La moda è disegnata in grigio.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 23.03.2006. In MQL5 questo indicatore è presentato come file MarketProfile.mq5.

Fig.1 Indicatore MarketProfile

Inoltre, è disponibile un'altra versione di questo interessante indicatore (MarketProfile_.mq5).

Questo indicatore può essere collegato ai grafici M5, M15 e M30 e mostra il profilo di mercato per le sessioni giornaliere. Sebbene il timeframe M5 fornisca la massima precisione, si consiglia l'M30 per una migliore visibilità e anche come metodo classico per calcolare il profilo di mercato. Sono disponibili tre diversi schemi di colore per la rappresentazione dei blocchi del profilo.

Fig.2 Indicatore MarketProfile_

Parametri di ingresso:

  1. StartFromDate (default = __DATETIME__) - se StartFromToday è falso, l'indicatore inizierà a disegnare i profili a partire da questa data. Disegna all'indietro nel tempo. Ad esempio, se si imposta questa variabile a 2010.07.20 e DaysToCount a 2, i profili verranno tracciati per 2010.07.20 e 2010.07.19;
  2. StartFromToday (default = true) - se true, l'indicatore inizia a disegnare da oggi, altrimenti dalla data specificata in StartFromDate;
  3. DaysToCount (default = 2) - quante sessioni giornaliere disegnare per i profili di mercato;
  4. ColorScheme (default = 0) - schema di colori per i blocchi di profili:
    • 0 - dal blu al rosso;
    • 1 - dal rosso al verde;
    • 2 - dal verde al blu.
  5. MedianColor (predefinito = Bianco) - colore del valore di riferimento (mediano);
  6. ValueAreaColor (default = Bianco) - colore del bordo dell'area del valore.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/501

