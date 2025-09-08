CodeBaseSezioni
Nuvola di Ichimoku - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
In molti sistemi di trading è possibile utilizzare solo una nuvola dell'indicatoreIchimoku Kinko Hyo, mentre le altre linee di questo indicatore devono essere rimosse dal grafico.

In una situazione del genere, è preferibile avere un indicatore che non abbia queste linee aggiuntive. Questo è esattamente il modo in cui è stato progettato l'indicatore.

Indicatore della nuvola di Ichimoku

