Nuvola di Ichimoku - indicatore per MetaTrader 5
In molti sistemi di trading è possibile utilizzare solo una nuvola dell'indicatoreIchimoku Kinko Hyo, mentre le altre linee di questo indicatore devono essere rimosse dal grafico.
In una situazione del genere, è preferibile avere un indicatore che non abbia queste linee aggiuntive. Questo è esattamente il modo in cui è stato progettato l'indicatore.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/551
