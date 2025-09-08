CodeBaseSezioni
ADX lisciato - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
52
(22)
Il vero autore:

Rosh

L'indicatore ADX smussato applica l'algoritmo di smussamento di John Eilers a tutti e tre i buffer dell'indicatore ADX(Average Directional Movement Index) standard.

La figura sottostante mostra che l'ADX smussato contiene meno rumore rispetto all'originale (indicatore ADX standard).

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 28.02.2007.

Indicatori ADX e ADX Smoothed

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/546

