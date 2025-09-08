Unisciti alla nostra fan page
ADX lisciato - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 52
-
Il vero autore:
Rosh
L'indicatore ADX smussato applica l'algoritmo di smussamento di John Eilers a tutti e tre i buffer dell'indicatore ADX(Average Directional Movement Index) standard.
La figura sottostante mostra che l'ADX smussato contiene meno rumore rispetto all'originale (indicatore ADX standard).
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 28.02.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/546
