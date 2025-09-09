CodeBaseSezioni
Indicatori

Linea StepMA - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
53
Valutazioni:
(27)
Pubblicato:
Il vero autore:

igorad

Indicatore StepMA, realizzato sotto forma di media mobile.

Segnali di trading:

  • Acquistare quando il colore della linea dell'indicatore cambia da rosa a blu. Mantenere una posizione lunga finché il colore della linea non cambia.
  • Vendere quando la linea cambia colore da blu a rosa e mantenere una posizione corta fino al successivo cambiamento di colore in blu.

Indicatore di linea StepMA

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/560

