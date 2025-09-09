Unisciti alla nostra fan page
Linea StepMA - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 53
Il vero autore:
igorad
Indicatore StepMA, realizzato sotto forma di media mobile.
Segnali di trading:
- Acquistare quando il colore della linea dell'indicatore cambia da rosa a blu. Mantenere una posizione lunga finché il colore della linea non cambia.
- Vendere quando la linea cambia colore da blu a rosa e mantenere una posizione corta fino al successivo cambiamento di colore in blu.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/560
