Indicatori

Esplosione di Waddah Attar - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
67
Valutazioni:
(46)
Pubblicato:
Autore reale:

Waddah Attar

La caratteristica principale di questo indicatore forex si riflette nel suo nome "Explosion".

L'indicatore mostra quando il mercato inizia a muoversi più velocemente. Inoltre, indica al trader quando acquistare, vendere e uscire dall'operazione.

Questo indicatore è stato pubblicato per la prima volta in Code Base su mql4.com06.03.2008.

Indicatore di esplosione Waddah Attar

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/531

