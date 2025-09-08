Unisciti alla nostra fan page
Esplosione di Waddah Attar - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 67
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Autore reale:
Waddah Attar
La caratteristica principale di questo indicatore forex si riflette nel suo nome "Explosion".
L'indicatore mostra quando il mercato inizia a muoversi più velocemente. Inoltre, indica al trader quando acquistare, vendere e uscire dall'operazione.
Questo indicatore è stato pubblicato per la prima volta in Code Base su mql4.com06.03.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/531
