- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
102 (83.60%)
Perte trades:
20 (16.39%)
Meilleure transaction:
133.40 USD
Pire transaction:
-48.42 USD
Bénéfice brut:
1 240.91 USD (14 233 pips)
Perte brute:
-364.59 USD (5 209 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (141.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
163.53 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
38.13%
Charge de dépôt maximale:
19.54%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
10.57
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
122 (100.00%)
Facteur de profit:
3.40
Rendement attendu:
7.18 USD
Bénéfice moyen:
12.17 USD
Perte moyenne:
-18.23 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-82.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
17.04%
Prévision annuelle:
206.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.43 USD
Maximal:
82.89 USD (8.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.50% (68.60 USD)
Par fonds propres:
33.68% (583.14 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD#
|876
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD#
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +133.40 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +141.03 USD
Perte consécutive maximale: -82.89 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - XM Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 100K Project – Targeting $100,000 profit in 2 years
📊 Copy Now on XM Link : https://social.tp-redirect.com/s/ERGQovlZ
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/pww_xm
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
49 USD par mois
148%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
18
100%
122
83%
38%
3.40
7.18
USD
USD
34%
1:300