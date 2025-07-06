SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The 100k Project IC Markets
Sarun Seepomkun

The 100k Project IC Markets

Sarun Seepomkun
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
128
Bénéfice trades:
106 (82.81%)
Perte trades:
22 (17.19%)
Meilleure transaction:
76.36 USD
Pire transaction:
-25.83 USD
Bénéfice brut:
507.69 USD (19 432 pips)
Perte brute:
-91.63 USD (5 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (52.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.57 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
21.89%
Charge de dépôt maximale:
30.12%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
9.86
Longs trades:
95 (74.22%)
Courts trades:
33 (25.78%)
Facteur de profit:
5.54
Rendement attendu:
3.25 USD
Bénéfice moyen:
4.79 USD
Perte moyenne:
-4.17 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
13.66%
Prévision annuelle:
165.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.15 USD
Maximal:
42.20 USD (6.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.44% (42.20 USD)
Par fonds propres:
33.60% (168.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 68
USDJPY 60
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 195
USDJPY 221
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7K
USDJPY 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.36 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +52.87 USD
Perte consécutive maximale: -11.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICTrading-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 1865
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.92 × 63
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 4734
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
23 plus...
Aucun avis
2025.07.27 09:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 65 days
