Yelena Claudia

GFA DS

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 27%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
50 (81.96%)
Perte trades:
11 (18.03%)
Meilleure transaction:
62.88 USD
Pire transaction:
-29.28 USD
Bénéfice brut:
835.09 USD (83 488 pips)
Perte brute:
-68.58 USD (6 852 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (284.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
284.65 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.80
Activité de trading:
75.26%
Charge de dépôt maximale:
0.64%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
22.38
Longs trades:
41 (67.21%)
Courts trades:
20 (32.79%)
Facteur de profit:
12.18
Rendement attendu:
12.57 USD
Bénéfice moyen:
16.70 USD
Perte moyenne:
-6.23 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-34.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.25 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.50%
Prévision annuelle:
6.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.25 USD (0.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.98% (34.25 USD)
Par fonds propres:
14.97% (535.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 767
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.88 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +284.65 USD
Perte consécutive maximale: -34.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Minimum Equity 2,000 USD

GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

Buy @ Dip

Sell @ High

Aucun avis
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 09:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 14:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 13:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.17 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
