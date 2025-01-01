シグナルセクション
シグナル / GFA DS
404

残念ながら、GFA DSシグナルは無効で、使用できません

プロバイダーはこのシグナルを無効にしました。しかし、他のアクティブなシグナルとプロバイダーの巨大なデータベースが自由に使えます。最適なものを選び、それに接続して、あなたのターミナルが自動的にトレードをコピーするようにしてください。

新しいシグナルを選んでください

あなたはYelena Claudia以外のシグナルをチェックアウトできます:

GFA HRT
成長
50%
購読者
0
48
トレード
87
勝ち
81%
プロフィットファクター
1.10
最大DD
54%
EA STI PRO
成長
21%
購読者
0
9
トレード
31
勝ち
87%
プロフィットファクター
5.92
最大DD
2%
TradeVesting 01
成長
68%
購読者
0
44
トレード
299
勝ち
85%
プロフィットファクター
31.73
最大DD
45%
STI PRO INDEX GFA GCI
成長
231%
購読者
0
28
トレード
38
勝ち
84%
プロフィットファクター
2.21
最大DD
43%
STI PRO Index
成長
88%
購読者
0
52
トレード
117
勝ち
86%
プロフィットファクター
6.88
最大DD
49%
Master CT STI TV
成長
4%
購読者
0
5
トレード
11
勝ち
81%
プロフィットファクター
2.00
最大DD
3%
TradeVesting Bitcoin
成長
29%
購読者
0
17
トレード
39
勝ち
82%
プロフィットファクター
24.64
最大DD
47%
CT STI 10 Percent Club
成長
12%
購読者
0
32
トレード
51
勝ち
90%
プロフィットファクター
13.22
最大DD
20%
CT STI EA KA XM
成長
23%
購読者
0
21
トレード
28
勝ち
96%
プロフィットファクター
60.61
最大DD
38%
PRO INDEX GCI
成長
15%
購読者
0
10
トレード
14
勝ち
92%
プロフィットファクター
81.38
最大DD
42%

または他のMetaTrader 4シグナルを選んでください:

MCA100
成長
1 088%
購読者
10
111
トレード
324
勝ち
54%
プロフィットファクター
1.55
最大DD
35%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
成長
968%
購読者
8
78
トレード
3295
勝ち
82%
プロフィットファクター
3.77
最大DD
41%
Theranto v3 Live 2
成長
3 255%
購読者
75
66
トレード
306
勝ち
88%
プロフィットファクター
6.12
最大DD
35%
MultiWay ICM
成長
538%
購読者
12
102
トレード
921
勝ち
74%
プロフィットファクター
2.06
最大DD
28%
My Authors Programs
成長
501%
購読者
8
39
トレード
785
勝ち
90%
プロフィットファクター
2.56
最大DD
16%
Annic
成長
2 393%
購読者
1
229
トレード
1000
勝ち
78%
プロフィットファクター
3.44
最大DD
30%
Niguru GBP
成長
16 663%
購読者
0
147
トレード
1268
勝ち
88%
プロフィットファクター
2.23
最大DD
39%
Scalp IC Markets ECN
成長
6 180%
購読者
2
332
トレード
2069
勝ち
72%
プロフィットファクター
1.91
最大DD
38%
Gold pro
成長
4 337%
購読者
33
44
トレード
924
勝ち
78%
プロフィットファクター
1.84
最大DD
52%
ATong
成長
5 102%
購読者
1
245
トレード
7910
勝ち
76%
プロフィットファクター
1.55
最大DD
28%

適したシグナルがありませんか？
MetaTrader 4のための
利用可能な2742のシグナルの1つを選んで購読してください

シグナルを購読する場合には、購読者がすべての実行リスクを引き受けます。履歴分析は将来の利益を保証することはできません。