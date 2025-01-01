シグナル / GFA DS
残念ながら、GFA DSシグナルは無効で、使用できません
プロバイダーはこのシグナルを無効にしました。しかし、他のアクティブなシグナルとプロバイダーの巨大なデータベースが自由に使えます。最適なものを選び、それに接続して、あなたのターミナルが自動的にトレードをコピーするようにしてください。新しいシグナルを選んでください
あなたはYelena Claudia以外のシグナルをチェックアウトできます:
- 成長
- 50%
- 購読者
- 0
- 週
- 48
- トレード
- 87
- 勝ち
- 81%
- プロフィットファクター
- 1.10
- 最大DD
- 54%
- 成長
- 21%
- 購読者
- 0
- 週
- 9
- トレード
- 31
- 勝ち
- 87%
- プロフィットファクター
- 5.92
- 最大DD
- 2%
- 成長
- 68%
- 購読者
- 0
- 週
- 44
- トレード
- 299
- 勝ち
- 85%
- プロフィットファクター
- 31.73
- 最大DD
- 45%
- 成長
- 231%
- 購読者
- 0
- 週
- 28
- トレード
- 38
- 勝ち
- 84%
- プロフィットファクター
- 2.21
- 最大DD
- 43%
- 成長
- 88%
- 購読者
- 0
- 週
- 52
- トレード
- 117
- 勝ち
- 86%
- プロフィットファクター
- 6.88
- 最大DD
- 49%
- 成長
- 4%
- 購読者
- 0
- 週
- 5
- トレード
- 11
- 勝ち
- 81%
- プロフィットファクター
- 2.00
- 最大DD
- 3%
- 成長
- 29%
- 購読者
- 0
- 週
- 17
- トレード
- 39
- 勝ち
- 82%
- プロフィットファクター
- 24.64
- 最大DD
- 47%
- 成長
- 12%
- 購読者
- 0
- 週
- 32
- トレード
- 51
- 勝ち
- 90%
- プロフィットファクター
- 13.22
- 最大DD
- 20%
- 成長
- 23%
- 購読者
- 0
- 週
- 21
- トレード
- 28
- 勝ち
- 96%
- プロフィットファクター
- 60.61
- 最大DD
- 38%
- 成長
- 15%
- 購読者
- 0
- 週
- 10
- トレード
- 14
- 勝ち
- 92%
- プロフィットファクター
- 81.38
- 最大DD
- 42%
または他のMetaTrader 4シグナルを選んでください:
- 成長
- 1 088%
- 購読者
- 10
- 週
- 111
- トレード
- 324
- 勝ち
- 54%
- プロフィットファクター
- 1.55
- 最大DD
- 35%
- 成長
- 968%
- 購読者
- 8
- 週
- 78
- トレード
- 3295
- 勝ち
- 82%
- プロフィットファクター
- 3.77
- 最大DD
- 41%
- 成長
- 3 255%
- 購読者
- 75
- 週
- 66
- トレード
- 306
- 勝ち
- 88%
- プロフィットファクター
- 6.12
- 最大DD
- 35%
- 成長
- 538%
- 購読者
- 12
- 週
- 102
- トレード
- 921
- 勝ち
- 74%
- プロフィットファクター
- 2.06
- 最大DD
- 28%
- 成長
- 501%
- 購読者
- 8
- 週
- 39
- トレード
- 785
- 勝ち
- 90%
- プロフィットファクター
- 2.56
- 最大DD
- 16%
- 成長
- 2 393%
- 購読者
- 1
- 週
- 229
- トレード
- 1000
- 勝ち
- 78%
- プロフィットファクター
- 3.44
- 最大DD
- 30%
- 成長
- 16 663%
- 購読者
- 0
- 週
- 147
- トレード
- 1268
- 勝ち
- 88%
- プロフィットファクター
- 2.23
- 最大DD
- 39%
- 成長
- 6 180%
- 購読者
- 2
- 週
- 332
- トレード
- 2069
- 勝ち
- 72%
- プロフィットファクター
- 1.91
- 最大DD
- 38%
- 成長
- 4 337%
- 購読者
- 33
- 週
- 44
- トレード
- 924
- 勝ち
- 78%
- プロフィットファクター
- 1.84
- 最大DD
- 52%
- 成長
- 5 102%
- 購読者
- 1
- 週
- 245
- トレード
- 7910
- 勝ち
- 76%
- プロフィットファクター
- 1.55
- 最大DD
- 28%
シグナルを購読する場合には、購読者がすべての実行リスクを引き受けます。履歴分析は将来の利益を保証することはできません。