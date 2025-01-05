SeñalesSecciones
Yelena Claudia

GFA DS

Yelena Claudia
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 39%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
56 (82.35%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.65%)
Mejor transacción:
130.75 USD
Peor transacción:
-29.28 USD
Beneficio Bruto:
1 187.95 USD (118 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.98 USD (7 691 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (284.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
344.38 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
81.28%
Carga máxima del depósito:
0.87%
Último trade:
32 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
32.44
Transacciones Largas:
47 (69.12%)
Transacciones Cortas:
21 (30.88%)
Factor de Beneficio:
15.43
Beneficio Esperado:
16.34 USD
Beneficio medio:
21.21 USD
Pérdidas medias:
-6.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-34.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.46%
Pronóstico anual:
5.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
34.25 USD (0.91%)
Reducción relativa:
De balance:
0.98% (34.25 USD)
De fondos:
26.92% (1 031.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 111K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +130.75 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +284.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 30" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Minimum Equity 2,000 USD

GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

Buy @ Dip

Sell @ High

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GFA DS
100 USD al mes
39%
0
0
USD
2.6K
USD
50
0%
68
82%
81%
15.43
16.34
USD
27%
1:500
