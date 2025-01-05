SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GFA DS
Yelena Claudia

GFA DS

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 27%
XMGlobal-Real 30
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
50 (81.96%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (18.03%)
En iyi işlem:
62.88 USD
En kötü işlem:
-29.28 USD
Brüt kâr:
835.09 USD (83 488 pips)
Brüt zarar:
-68.58 USD (6 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (284.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.65 USD (15)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
75.26%
Maks. mevduat yükü:
0.64%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
22.38
Alış işlemleri:
41 (67.21%)
Satış işlemleri:
20 (32.79%)
Kâr faktörü:
12.18
Beklenen getiri:
12.57 USD
Ortalama kâr:
16.70 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-34.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.25 USD (2)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
6.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.25 USD (0.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (34.25 USD)
Varlığa göre:
14.97% (535.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 767
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.88 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +284.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minimum Equity 2,000 USD

GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

Buy @ Dip

Sell @ High

İnceleme yok
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 09:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 14:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 13:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.17 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GFA DS
Ayda 100 USD
27%
0
0
USD
3.6K
USD
40
0%
61
81%
75%
12.17
12.57
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.