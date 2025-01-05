- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
50 (81.96%)
Loss Trade:
11 (18.03%)
Best Trade:
62.88 USD
Worst Trade:
-29.28 USD
Profitto lordo:
835.09 USD (83 488 pips)
Perdita lorda:
-68.58 USD (6 852 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (284.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.65 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
75.26%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
22.38
Long Trade:
41 (67.21%)
Short Trade:
20 (32.79%)
Fattore di profitto:
12.18
Profitto previsto:
12.57 USD
Profitto medio:
16.70 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.25 USD (2)
Crescita mensile:
0.50%
Previsione annuale:
6.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.25 USD (0.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (34.25 USD)
Per equità:
14.97% (535.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|767
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.88 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +284.65 USD
Massima perdita consecutiva: -34.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Minimum Equity 2,000 USD
GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only
Target Profit 5 - 20% /month
Low Risk High Return
Buy @ Dip
Sell @ High
