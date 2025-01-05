SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GFA DS
Yelena Claudia

GFA DS

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 27%
XMGlobal-Real 30
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
50 (81.96%)
Loss Trade:
11 (18.03%)
Best Trade:
62.88 USD
Worst Trade:
-29.28 USD
Profitto lordo:
835.09 USD (83 488 pips)
Perdita lorda:
-68.58 USD (6 852 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (284.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.65 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
75.26%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
22.38
Long Trade:
41 (67.21%)
Short Trade:
20 (32.79%)
Fattore di profitto:
12.18
Profitto previsto:
12.57 USD
Profitto medio:
16.70 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.25 USD (2)
Crescita mensile:
0.50%
Previsione annuale:
6.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.25 USD (0.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (34.25 USD)
Per equità:
14.97% (535.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 767
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.88 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +284.65 USD
Massima perdita consecutiva: -34.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Minimum Equity 2,000 USD

GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

Buy @ Dip

Sell @ High

Non ci sono recensioni
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 09:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 14:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 13:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.17 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GFA DS
100USD al mese
27%
0
0
USD
3.6K
USD
40
0%
61
81%
75%
12.17
12.57
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.