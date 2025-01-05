СигналыРазделы
Yelena Claudia

GFA DS

Yelena Claudia
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 39%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
56 (82.35%)
Убыточных трейдов:
12 (17.65%)
Лучший трейд:
130.75 USD
Худший трейд:
-29.28 USD
Общая прибыль:
1 187.95 USD (118 771 pips)
Общий убыток:
-76.98 USD (7 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (284.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
344.38 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
81.28%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
32.44
Длинных трейдов:
47 (69.12%)
Коротких трейдов:
21 (30.88%)
Профит фактор:
15.43
Мат. ожидание:
16.34 USD
Средняя прибыль:
21.21 USD
Средний убыток:
-6.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-34.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.25 USD (2)
Прирост в месяц:
0.46%
Годовой прогноз:
5.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
34.25 USD (0.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (34.25 USD)
По эквити:
26.92% (1 031.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 111K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.75 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +284.65 USD
Макс. убыток в серии: -34.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 30" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minimum Equity 2,000 USD

GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

Buy @ Dip

Sell @ High

Нет отзывов
2025.12.25 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 09:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 14:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Share of trading days is too low
