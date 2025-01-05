- Прирост
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
56 (82.35%)
Убыточных трейдов:
12 (17.65%)
Лучший трейд:
130.75 USD
Худший трейд:
-29.28 USD
Общая прибыль:
1 187.95 USD (118 771 pips)
Общий убыток:
-76.98 USD (7 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (284.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
344.38 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
81.28%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
32.44
Длинных трейдов:
47 (69.12%)
Коротких трейдов:
21 (30.88%)
Профит фактор:
15.43
Мат. ожидание:
16.34 USD
Средняя прибыль:
21.21 USD
Средний убыток:
-6.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-34.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.25 USD (2)
Прирост в месяц:
0.46%
Годовой прогноз:
5.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
34.25 USD (0.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (34.25 USD)
По эквити:
26.92% (1 031.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|111K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +130.75 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +284.65 USD
Макс. убыток в серии: -34.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 30" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Minimum Equity 2,000 USD
GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only
Target Profit 5 - 20% /month
Low Risk High Return
Buy @ Dip
Sell @ High
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
50
0%
68
82%
81%
15.43
16.34
USD
USD
27%
1:500